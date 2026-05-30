В Новой Зеландии обиделись на слова Хегсета про «халявщиков»

Министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк пообещал увеличить военные расходы страны до 2% от ВВП в течение восьми лет. Так он ответил на критику главы Пентагона Пита Хегсета, который на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре назвал Веллингтон «фрирайдером» («халявщиком»).

По словам Пенка, его страна намерена последовательно наращивать оборонный бюджет, несмотря на возможные временные колебания, связанные с закупками новых вооружений. «Наша цель — плавный и устойчивый рост до двух процентов», — цитирует министра Reuters.

Выступая после Хегсета, Пенк подчеркнул, что Новая Зеландия исторически уверенно играла свою роль в глобальной безопасности, участвуя в конфликтах по всему миру. Он напомнил, что новозеландские военные инструкторы сейчас задействованы в подготовке украинских военнослужащих в Восточной Европе.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию и дефицит бюджета в 15,06 млрд новозеландских долларов, правительство Кристофера Лаксона уже заложило на 2026/27 финансовый год 5,491 млрд долларов на нужды NZDF (Новозеландских сил обороны), что на 8,4% больше, чем годом ранее. Помимо повышения зарплат военным, средства пойдут на закупку двух типов разведывательных дронов (для юго-западной части Тихого океана и полярных широт), программу обновления флота (включая замену фрегатов типа Anzac и корабля HMNZS Canterbury) и содержание личного состава.