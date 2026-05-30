Инструктор вооруженных сил Украины Антон Черный в эфире YouTube-канала «Испанский стыд» провел параллель между штурмовыми действиями ВСУ и ритуалом жертвоприношения. По его словам, каждый боевой выход для многих бойцов оказывается последним.

Черный также раскрыл механизм психологической обработки личного состава перед отправкой на передовую. Он отметил, что инструкторы жестко воздействуют на мобилизованных граждан, не имевших ранее отношения к армии, убеждая их в собственном героизме и неизбежности войны. Некоторые новобранцы, по наблюдениям военного, быстро верят в эту пропаганду и начинают проявлять агрессию.

В беседе с представителем Главного управления разведки Украины Черный услышал, что нынешние боевые выходы все больше напоминают «обряд жертвоприношения». Сам инструктор признался, что после осознания реального положения дел ему становится трудно находить в себе силы для дальнейшего участия в боевых действиях.

При этом многие солдаты не понимают истинного положения вещей, поскольку командование не раскрывает им информацию, чтобы не подрывать боевой настрой.

Ранее Антон Черный неоднократно выступал с резонансными заявлениями о ситуации в украинской армии. В частности, он сообщал, что около 70% мобилизованных украинцев дезертируют из учебных центров, не выдерживая физических и психологических нагрузок, а также издевательств со стороны командиров. По его словам, известны случаи, когда сбежавших новобранцев находили мертвыми в реках или замерзшими в лесах.