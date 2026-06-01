Франция интересуется разведданными Норвегии о ВС России

Сотрудники российского посольства в Осло в беседе с РИА Новости заявили, что Франция проявляет повышенный интерес к разведывательным данным, которые Норвегия собирает о военной активности Вооружённых сил России в арктических широтах, а также о российских силах ядерного сдерживания.

Ранее Норвегия и Франция договорились об усилении обмена разведывательной информацией.

В российской дипломатической миссии подчеркнули, что для Парижа наибольший интерес представляет именно та информация, которую норвежцы собирают в интересах НАТО в высоких широтах. Особое внимание Осло к российским силам ядерного сдерживания, по мнению дипломатов, явно свидетельствует об антироссийской направленности французской инициативы.

Ранее сообщалось, что военный ответ России связали с планами Норвегии у границ страны.