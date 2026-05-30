Пленный ВСУ сержант из 47-й отдельной механизированной бригады Николай Шкиранда уверен: украинские военные заслуживают наказания за атаку на Старобельск 22 мая. По его словам, 16 дронов, попавших в одну точку, не могут быть случайностью.

"Это же дети! Это бесчеловечно", - приводит ТАСС слова военнопленного.

На видео, предоставленном информагентству, Шкиранда говорит:

"Это удар по детям! За что? Студенты ведь учатся. Это заслуживает наказания. Однозначно. 16 дронов в одну точку - это не ошибка или совпадение".

Напомним, комбинированному и многоэтапному удару ВСУ подверглись общежитие и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 детей. Это был целенаправленный террористический удар: три волны, 16 БПЛА били точно в одно и то же место, рядом не было военных объектов.

На место трагедии выезжала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Там побывали и иностранные журналисты, чтобы рассказать миру о произошедшем. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с требованием провести независимое расследование удара по колледжу в ЛНР, где в результате атаки погиб 21 мирный житель, еще несколько десятков человек ранены, большинство из них студенты (от 15 до 22 лет).

К слову, сам военнопленный Шкиранда не понаслышке знает о методах работы ВСУ, куда попал после вручения повестки на улице. Ему велели явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), где впоследствии он стал "людоловом", который занимается поиском "пушечного мяса" для передовой.

После службы в ТЦК и его самого отправили на фронт.

В плен Шкиранду взяли бойцы группировки войск "Север", когда он шел к своим, сидевшим в наполовину разрушенном погребе. Спасло группу ВСУ от гибели лишь то, что их автоматы стояли поодаль и они решили сдаться.