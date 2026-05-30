Оружие Пекина сбило американский истребитель

Американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, сбитый в начале апреля над юго-западным Ираном, был поражен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) китайского производства. Предварительные выводы со ссылкой на информированные источники публикует телеканал NBC News.

По данным собеседников американского телеканала, речь идет именно о ракете класса «земля-воздух», запускаемой с плеча. Вашингтон пока продолжает расследование всех обстоятельств инцидента, поэтому сделанные выводы носят предварительный характер. Специалистам ещё предстоит установить, поступило ли это оружие в арсеналы Тегерана недавно или было извлечено из старых складов, сформированных до начала конфликта с США и Израилем.

Истребитель выполнял боевое задание 3 апреля в горной местности к юго-востоку от города Исфахан. Летчики успешно катапультировались, а их поиском и эвакуацией занялись все доступные силы американских военных и спецслужб. В ответ на предположения о причастности Пекина к уничтожению самолёта посольство КНР в Вашингтоне назвало эти заявления необоснованной клеветой, подчеркнув, что Китай строго контролирует экспорт военных технологий.

В Белом доме в ответ на соответствующий запрос журналистов сослались на недавнее заявление президента Дональда Трампа.

«Председатель Си пообещал мне, что не отправляет никакого оружия в Иран. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово и ценю это», — заявил тогда американский лидер по итогам переговоров с руководителем Китая в середине мая.

Помимо поставок переносных ракетных комплексов, Китай, по данным источников NBC News, мог предоставить Ирану и более серьёзную военно-техническую помощь — радиолокационную станцию дальнего обнаружения, способную засекать самолёты-невидимки. Как пишет телеканал, на фоне этой информации отношения Вашингтона и Пекина становятся ещё более сложными, учитывая, что Дональд Трамп как раз рассчитывал на помощь Китая в урегулировании конфликта.

Спасательная операция двух членов экипажа сбитого F-15E, к слову, была сопряжена с огромным риском: пока пилота эвакуировали в течение семи часов, второго авиатора — офицера систем вооружения — пришлось двое суток вывозить из предгорий Загроса.