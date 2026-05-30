США больше не станут субсидировать оборону богатых стран

Соединенные Штаты больше не планируют финансировать оборону государств с высоким уровнем дохода. С таким заявлением на сингапурском форуме "Диалог Шангри-Ла" выступил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

"Эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, прошла. Нам нужны партнеры, а не протектораты. Нам нужны союзы, основанные на совместной ответственности, а не на зависимости", — подчеркнул министр.

По его словам, такой подход создает надёжную базу для союзнических отношений и позволяет отвечать на нынешние вызовы, а не угрозы прошлого. До этого сообщалось, что США намерены заметно уменьшить участие в деятельности НАТО: предполагается снизить объем предоставляемых альянсу средств и сократить количество выделяемых боевых частей и подразделений.

Как сообщается, об этих намерениях партнеров уведомил посланник Пентагона Александер Велес-Грин. Американская сторона планирует пересмотреть свои обязательства в рамках механизма планирования, развертывания и управления войсками NATO Force Model.

При этом ожидается, что образовавшиеся "пробелы" будут закрыты за счет европейских стран.