Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по Белгородской области. По данным оперштаба региона, погиб один человек.

Под ударом вновь оказался поселок Октябрьский. «В результате детонации дрона погиб мужчина», — говорится в сообщении. В оперштабе добавили, что сейчас вся информация о повреждениях уточняется.

Ранее оперштаб уже сообщал, что ВСУ нанесли удар по поселку Октябрьский. Тогда погибли двое мужчин. Еще двое пострадали и были госпитализированы.