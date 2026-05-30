Стрелок Котик эвакуировал раненого товарища из-под удара БПЛА ВСУ

Старший стрелок Вооруженных сил России ефрейтор Владислав Котик спас жизнь раненому сослуживцу во время атаки украинских беспилотников. О поступке военнослужащего сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, Котик действовал в составе штурмовой группы, выполнявшей задачи по рекогносцировке местности. В ходе работы одно из подразделений оказалось под ударом вражеских дронов.

После получения приказа на эвакуацию пострадавшего военнослужащего ефрейтор незамедлительно направился к месту его нахождения. Находясь в опасной зоне, он оказал раненому первую помощь, после чего организовал его вынос из-под угрозы повторной атаки.

В Минобороны отметили, что благодаря оперативным и решительным действиям военнослужащего жизнь бойца удалось сохранить.

В ведомстве подчеркнули, что выполнение задач по эвакуации раненых в условиях применения беспилотников требует от военнослужащих высокой подготовки, выдержки и способности действовать под непосредственной угрозой удара с воздуха. Именно такие качества, по оценке Минобороны, проявил ефрейтор Владислав Котик во время выполнения поставленной задачи.