Пограничники на Украине начали искать возможных беглецов в цистернах

На границе Одесской области и Молдавии пограничники и военнослужащие проводят проверки цистерн: их осматривают на предмет того, нет ли внутри людей, которые пытаются нелегально покинуть Украину. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале.

© Газета.Ru

"На погранпункте "Паланка" полиция и военные проверяют цистерны на предмет наличия в них беглецов", - говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Закарпатской области мужчин переправляли за границу в скорой под видом медицинской эвакуации. 5 мая украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что в Верховной раде обсуждаются предложения по изменению правил мобилизации — в частности, снизить возраст призыва с 25 до 23 лет.

Юрист также отметил, что параллельно рассматривается идея ограничить выезд за пределы страны для граждан до 22 лет. При этом он не назвал ни фамилии депутатов, ни конкретные партии, которые инициировали или поддерживают данные поправки.