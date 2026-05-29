Колокол легендарного крейсера подняли со дна Охотского моря в России

Колокол легендарного крейсера «Новик» подняли со дна Охотского моря на Сахалине. Об этом сообщает ASTV.ru.

По словам министра культуры и архивного дела региона Нонны Лаврик, недавно были проведены водолазные работы в акватории Корсаковского порта. Известно, что колокол, считающийся самым настоящим сердцем корабля, достали из моря в районе залива Анива. На нем оказалось клеймо с годом изготовления — 1895-й.

В Охотском море, вблизи берегов Сахалина, в конце лета 1904 года «Новик» был затоплен после боя с японским крейсером. Уже через два года, в 1906-м, когда японцы заняли Южный Сахалин, русскому кораблю дали шанс — его подняли со дна, отремонтировали, дали название «Судзуя» и включили в состав флота Японии.

Уникальный экспонат передали в музейную экспозицию на Сахалине.

Ранее в акватории залива Петра Великого был найден пароход «Князь Горчаков». Он подорвался на морской мине в районе острова Аскольд в мае 1906 года, когда шел во Владивосток из Одессы. К грузу парохода приковано внимание археологов. К судну хотят направить экспедицию.