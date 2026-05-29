В связи с падением беспилотника на жилой дом в румынском Галаце посольство России в Кишинёве выступило с заявлением, в котором допустило, что руководство Молдавии может инсценировать подобное происшествие. Об этом передаёт ТАСС.

По мнению российских дипломатов, целью такой постановки стал бы новый виток эскалации в двусторонних отношениях.

В посольстве указали, что, учитывая сложившуюся практику, когда беспилотник в Галаце ещё до предъявления улик был назван российским, а также русофобскую связку правящих элит Кишинёва и Бухареста, действующих по отработанным схемам, нельзя исключать, что молдавские власти совместно с партнёрами готовят аналогичную инсценировку. Её цель, как отметили дипломаты, традиционна — обвинить во всём Россию и спровоцировать очередную эскалацию.

Российские дипломаты также обратили внимание на то, что все предыдущие обвинения в адрес Москвы — в причастности к падениям БПЛА и загрязнению Днестра — так и не были подкреплены доказательствами, несмотря на неоднократные запросы.

Более того, как подчеркнули в посольстве, прежние информационные вбросы не достигли желаемого эффекта: общественность всё чаще задаётся вопросом об истинных мотивах таких инсценировок.

В заявлении также говорится, что внешние кураторы, вероятно, подтолкнут Кишинёв к опасным провокациям с использованием дронов неизвестного происхождения. В связи с этим посольство призвало молдавское руководство не поддаваться на уговоры тех, кто мечтает о «стратегическом поражении» России, и отказаться от авантюрных шагов, ведущих к эскалации. В завершение дипломаты подчеркнули, что Москва не заинтересована в конфронтации и не питает в отношении Молдавии агрессивных намерений.