«Умоляет помочь»: на Западе рассказали об истерике Зеленского после удара ВС РФ
Главарь киевского режима Владимир Зеленский боится ударов возмездия ВС РФ.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости.
В частности, он напомнил «об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту США Дональду Трампу.
По его мнению, это, безусловно, стало результатом недавнего массированного удара ВС РФ по Киеву, когда использовалась ракета «Орешник».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным телеканала NBC News, письмо Зеленского Трампу, в котором главарь киевского режима просит Вашингтон увеличить поставки средств ПВО, осталось без ответа. Причём молчит не только президент США, но также конгресс.