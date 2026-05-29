Главарь киевского режима Владимир Зеленский боится ударов возмездия ВС РФ.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости.

В частности, он напомнил «об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту США Дональду Трампу.

По его мнению, это, безусловно, стало результатом недавнего массированного удара ВС РФ по Киеву, когда использовалась ракета «Орешник».

«Он боится новых ударов по центрам принятия решений на Украине после предупреждения МИД РФ. Именно поэтому, осознавая слабую защиту киевской системы ПВО, Зеленский умоляет американцев помочь улучшить её», – резюмировал Меркурис.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным телеканала NBC News, письмо Зеленского Трампу, в котором главарь киевского режима просит Вашингтон увеличить поставки средств ПВО, осталось без ответа. Причём молчит не только президент США, но также конгресс.