Тайная война: Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты в ходе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке осуществили десятки авиаударов по иранским объектам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Атаки, детали которых ранее не разглашались, начались в первые дни противостояния и не прекращались даже после объявления режима прекращения огня в апреле.

Как утверждают собеседники издания, удары наносились в тесной координации с Соединенными Штатами и Израилем, которые, в свою очередь, снабжали союзника разведывательной информацией. География целей охватывала ключевые стратегические точки: острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе и нефтехимический гигант Асалуйе.

Некоторые из этих атак стали прямым ответом на удары Тегерана по нефтегазовой инфраструктуре самих Эмиратов. Особый резонанс, по данным WSJ, вызвал совместный с Израилем удар по комплексу Асалуйе. Атака на этот объект спровоцировала реакцию Вашингтона: США обратились к израильской стороне с официальной просьбой прекратить нанесение ударов по энергетическим объектам Ирана.

За время конфликта Тегеран выпустил в сторону ОАЭ более 2800 ракет и беспилотников. Для сравнения, по другим государствам, включая Израиль, было запущено значительно меньше ракет и дронов.

Как передает The Wall Street Journal, удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в начале апреля привел к масштабному пожару: большая часть мощностей предприятия была выведена из строя на несколько месяцев. Иран официально объявил, что объект был атакован противником, после чего Тегеран нанес ответные удары ракетами и дронами по территории ОАЭ и Кувейта.

При этом Пентагон отказался от комментариев по факту участия Эмиратов в боевых действиях, а в Белом доме, не отвечая на прямые вопросы об их роли в войне, лишь подчеркнули, что у президента США Дональда Трампа «есть все варианты» и рычаги влияния на Иран.