Привлечение женщин к обязательной военной женской службе по призыву в Эстонии является лишь вопросом времени. Об этом заявила глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески, передает агентство ERR.

Она указала, что 15 лет назад ежегодно рождалось до 15 000 мальчиков. Сейчас в Эстонии появляется на свет от 4 000 до 5 000 детей мужского пола в год. По оборонным планам требуется набрать 4100 человек. Как отметила Раннавески, к 2040 году уже будет невозможно набрать достаточно молодых мужчин.

Уже сейчас стоит задуматься о будущем, сказала руководитель KRA. Она отметила, что в современной системе государственной обороны есть множество задач, которые не требуют физической силы. Поэтому вопрос о необходимости призыва женщин на срочную службу больше связан с тем, когда это произойдет, а не с тем, будет ли это вообще.

С осени 2023 года преподавание государственной обороны стало обязательным в гимназиях Эстонии. По словам Раннавески, это большой шаг вперед, чтобы молодые люди, и особенно девушки, задумывались о срочной службе.

Ранее ученые Таллинского университета прогнозировали, что к 2100 году население Эстонии может сократиться до 670 000 человек, то есть более чем вдвое. Основные причины возможного сокращения численности населения страны - низкая рождаемость и сбалансированная миграция.

К концу прошлого года Эстония приблизилась к антирекорду по уровню рождаемости за всю свою историю. Позже стало известно, что местные власти сокращают количество групп в детских садах и увольняют работников из-за уменьшения числа детей.

Ситуация на Украине привела к необратимым изменениям в отношениях между Европой и Россией, заявил ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что возврата к прежнему состоянию уже не будет. Цахкна отметил, что в европейском сообществе нет надежд на скорое завершение украинского конфликта.