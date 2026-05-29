Украина впервые атаковала ракетами Уральский федеральный округ

Режим «Ракетной опасности» впервые объявили на всей территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Впервые на территории всего Уральского федерального округа введен режим «Ракетная опасность». Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности», — написал он.

Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, добавил Жога.

«В ближайшее время»: ВС РФ готовят жесткий ответ на атаки ВСУ

Административным центром и крупнейшим городом УрФО является Екатеринбург. В состав округа входят 6 регионов:4 области: Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская.2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Данный округ занимает первое место в России по запасам полезных ископаемых. Здесь сосредоточено около трети всех разведанных запасов нефти и значительная часть запасов природного газа страны.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает армии России «логистическим локдауном».