В Пентагоне пожаловались на слежку за военными в зонах боевых действий через продаваемые геоданные

Пентагон заявил о случаях использования коммерчески доступных геоданных для слежки за американскими военнослужащими в зонах боевых действий. Об этом говорится в письме Центрального командования США (CENTCOM), которое сенатор Рон Уайден предоставил агентству Reuters.

Согласно документу, военные получили несколько сообщений об использовании противниками коммерческих данных о местоположении для наблюдения за американским персоналом и выбора целей. Дополнительные детали не раскрываются, однако зона ответственности CENTCOM включает регион Персидского залива, где американские силы противостоят военным Ирана в районе Ормузского пролива.

Группа законодателей заявила, что это первое официальное подтверждение использования подобных данных против американских военных непосредственно в зоне конфликта. В обращении к Пентагону они предупредили, что информация о местоположении позволяет определять места скопления военнослужащих и отслеживать их повседневную активность, что может использоваться для планирования ракетных и беспилотных атак, установки взрывных устройств и разведывательной деятельности.

Геоданные широко применяются в цифровой рекламе. Обычно они собираются через смартфоны и приложения, после чего продаются брокерам данных, которые перепродают информацию через сеть посредников. Законодатели считают, что такая практика представляет не только угрозу конфиденциальности, но и риск для национальной безопасности.

Авторы письма раскритиковали военное ведомство за недостаточные меры защиты, предложив отключать рекламные идентификаторы на служебных устройствах, автоматически деактивировать передачу геолокации в полевых условиях и использовать более приватные браузеры вместо Google Chrome. Один из подписантов обращения, бывший офицер спецназа США Пэт Харриган, заявил, что браузеры вроде Chrome изначально ориентированы на сбор пользовательских данных и могут предоставлять противникам дополнительный инструмент для наблюдения.

В Google в ответ заявили, что Chrome обладает высоким уровнем безопасности, а сама компания давно выступает за ужесточение регулирования деятельности брокеров данных.