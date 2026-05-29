Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец в эфире «Радио КП» прокомментировал ситуацию с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Румынии.

Как он отметил, в соседних России государствах, таких как страны Прибалтики, Польша, уже примерно года полтора падают беспилотники, причем украинские, что признают и спецслужбы этих стран.

«Совершенно очевидно, что Украина провоцирует эти страны на то, чтобы они напрягались, и провоцирует Россию к тому, чтобы она огнем отвечала», — Виктор Баранец полковник в отставке, военный эксперт.

Он напомнил, что Москва, в частности, Министерство обороны и глава МИД Сергей Лавров, неоднократно предупреждали о последствиях таких действий.

«Мы предупредили наших соседей, что если вы будете вести себя так, покупаясь на провокационную политику Украины, мы будем бить», — уточнил военэксперт.

По его словам, румынская разведка признала, что речь идет об украинском БПЛА.

«И Прибалтика, и Польша, и Румыния говорят: они украинские, мы разбираемся с этим. Часто они врут, но в данном случае правду говорят», — заключил Баранец.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «верещания» лидеров Евросоюза в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии нужны «для отвода глаз от террористических преступлений» Киева.