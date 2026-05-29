В ООН сообщили о гибели детей в Ливане из-за израильских атак

За последнюю неделю в Ливане в результате атак Израиля каждые 24 часа погибали или получали ранения «в среднем 11 детей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство ООН по защите детей (ЮНИСЕФ).

В ЮНИСЕФ заявили, что Израиль расширил масштабы ударов по всей стране, несмотря на режим прекращения огня. В ночь на четверг, 28 мая, и в течение дня израильская авиация нанесла массированные удары по городам и деревням на юге Ливана, отмечает Reuters.

Это произошло после того, как Израиль объявил новую обширную часть этого региона зоной боевых действий. Кроме того, в четверг под удар попало здание в южном пригороде Бейрута.

В ЮНИСЕФ сообщили со ссылкой на Минздрав Ливана, что за последние семь дней в стране погибли или получили ранения 77 детей. Всего же с момента вступления в силу режима прекращения огня (16 апреля) в Ливане погибли 55 детей и 212 получили ранения.

Официальный представитель ЮНИСЕФ Рикардо Пирес призвал все стороны в полной мере соблюдать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом дети и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Перемирие, о котором ранее объявил Вашингтон, было призвано остановить боевые действия, продолжающиеся между израильскими войсками и проиранским движением «Хезболла» со 2 марта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что угроза расширения военных действий вызывает серьезные опасения за здоровье населения Ливана. По данным ВОЗ, с начала прекращения огня было зафиксировано в общей сложности 27 атак на медицинские учреждения в Ливане, в результате которых 25 человек погибли и 42 получили ранения. В организации сообщили, что в ходе ударов повреждения получили 16 больниц и 13 центров первичной медико-санитарной помощи.