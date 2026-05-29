Глава МИД Украины назвал «неприемлемым» требование России по Донбассу

Россия требует от Украины вывести войска с занимаемой части Донбасса, для Киева это «неприемлемо».

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Андрей Сибига, чьи слова приводит УНИАН.

"Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области и дополнительно настаивает, чтобы там был российский флаг, валюта, юрисдикция. Это неприемлемо. Украина не примет никаких формул в ущерб суверенитету или территориальной целостности", — заявил Сибига.

При этом он заметил, что видение Украины в том, что прекращение боевых действий по линии соприкосновения способно открыть путь к более широким переговорам.

11 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Россию на переговорах волнует вывод ВСУ с территории Донбасса, признание за Москвой новых территорий, контроль над Запорожской АЭС, а также отмена западных санкций.

17 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что для создания условий для «результативных переговоров» президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вывести ВСУ из Донбасса и прекратить огонь.