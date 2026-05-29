В пятницу, 29 мая, в Минобороны России сообщили об уничтожении позиций и складов ВСУ на нескольких направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Птица» против миномета

На левом берегу Днепра в Херсонской области расчет ударных дронов ВС РФ уничтожил минометную позицию ВСУ, сообщили в Минобороны. Оператор дрона-разведчика обнаружил объект во время воздушного патрулирования. После дополнительной проверки и уточнения координат военные применили несколько FPV-дронов, успешно поразивших цель.

Оператор с позывным «Птица» рассказал, что для этой задачи использовались как обычные радиоуправляемые аппараты, так и беспилотники на оптоволокне. Повреждение миномета зафиксировали средства объективного контроля.

Су-34 ликвидировал базу ВСУ

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации и личному составу подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция проходила в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Для атаки использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как воздушная разведка подтвердила ликвидацию цели, самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.

«Град» накрыл район дислокации украинских дронов

На добропольском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Град» нанес удар по району дислокации дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. Целью артиллеристов стали позиции подразделений, запускавших беспилотные летательные аппараты различных типов.

После получения координат военные развернули боевую машину и выполнили залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. В результате удара был ликвидирован как личный состав, так и подготовленные к вылету беспилотники.

Дроны с ИИ не прошли

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» отразили воздушную атаку, сбив несколько беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны. Радиолокационные системы обнаружили объекты на подлете, после чего зенитчики взяли дроны на сопровождение и уничтожили ракетами на безопасном расстоянии. Среди сбитых целей оказались разведывательные дроны «Шарк», а также ударные аппараты «Рубака» и «Лютый».

Начальник расчета БПЛА с позывным «Фил» отметил, что дежурство ведется практически круглосуточно, так как тактика и маршруты полетов постоянно меняются. По его словам, в последнее время фиксируется применение беспилотников с элементами искусственного интеллекта, однако для систем комплекса «Бук» это не создает дополнительных трудностей - техника одинаково эффективно перехватывает любые типы воздушных целей.

Удар по складам ВСУ

В Запорожской области операторы разведывательных дронов из группировки «Восток» засекли подвоз грузов на позиции ВСУ. Затем были обнаружены замаскированные склады боеприпасов и беспилотников, отметили в Минобороны.

По выявленным объектам нанесли удары расчеты FPV-дронов. В результате попаданий на складах ВСУ начались взрывы, помещения были полностью разрушены.

ВСУ обвинили в попытке избавиться от тел наемников

Пограничная служба Украины сожгла жилые постройки под Харьковом, чтобы скрыть следы присутствия и избавиться от тел иностранных наемников. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что украинские пограничники устроили пожар в селе Бударки на великобурлукском направлении.