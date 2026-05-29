«В ближайшее время»: ВС РФ готовят жесткий ответ на атаки ВСУ

Массированная ночная атака на регионы России, которая привела к жертвам в Волгоградской области, не останется без ответа. Такое мнение высказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Сегодня ночью, по данным Минобороны России, было сбито 208 украинских БПЛА. 80 из них атаковали Ростовскую область. В результате атаки в Волгоградской области погибли два человека и один пострадал. В Ярославской области произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, также был нанесен удар по морскому порту в Темрюке Краснодарского края.

По мнению генерал-майора Сергея Липового, в ближайшее время ВС России ответят на это нападение.

«На территории Одесской Николаевской области зафиксированы места, по ним будет нанесен в ближайшее время ответный удар», — пояснил он.

Также он напомнил, что все, что связано с военной промышленностью, является законной целью России.