Переживший клиническую смерть герой мемов Мурад Легенда ушел на СВО

Боец поп-ММА и герой мемов Мурад Легенда (Исрапил Рамазанов) ушел на СВО. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, он четыре дня назад приехал в Луганск.

SHOT пишет, что 40-летний герой мемов служит в танковом подразделении.

Канал отмечает, что в прошлом году Рамазанов пережил клиническую смерть. У него оторвался тромб.

"Я потихоньку начинаю восстанавливаться! Я еще вернусь...", - пообещал он тогда своим поклонникам.

Мурад Легенда прославился после вирусного ролика, на котором он обманул таксиста Вадима на 431 рубль. Рамазанов заболтал водителя и пообещал вернуть ему деньги за поездку, чего так и не сделал.

Кадры из этой поездки быстро разлетелись на мемы - Мурад становился героем то фильма "Бумер", то картины "Такси".