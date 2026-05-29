Глава Минобороны Польши призвал усилить операцию НАТО у границ России

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить операцию НАТО Eastern Sentry на восточном фланге после инцидента с БПЛА в Румынии.

"НАТО проводит операцию Eastern Sentry. Ее необходимо усилить - таковы выводы после событий, произошедших сегодня ночью в Румынии", - заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Сейме (нижней палате польского парламента), ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

12 сентября 2025 года генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В МИД страны заявили, что вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне.