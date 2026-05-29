Российские подразделения взяли под контроль село Бударки в Харьковской области. Об этом сообщило сегодня в своем канале в «Макс» Минобороны России.

«Российские войска освободили населенные пункты Караичное и Бударки в Харьковской области», — говорится в заявлении военного ведомства.

По данным связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», в освобождении населенного пункта участвовали штурмовые подразделения 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии.

«В ходе ожесточенных боев выбили националистов 1-го полка из села Бударки (северо-восточная часть Волчанского района)», — говорится в сообщении.

При этом источники канала сообщили, что при отступлении из села украинскими военными были сожжены несколько домов. Таким образом националисты часто избавляется от тел иностранных наемников, уточнил канал.

«Освобождение села Бударки, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы», — подчеркивается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом эксперты отмечали, что буферная зона создается для того, чтобы не допустить атак на российские регионы, а ее глубина будет зависеть в том числе и от оружия, которое западные страны передают Киеву.