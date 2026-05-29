WSJ: дроны "Хезболлах" стали главной угрозой для ВС Израиля на северном фланге

Беспилотные летательные аппараты бойцов шиитской милиции "Хезболлах" за последние недели стали главной угрозой для войск и техники Израиля на ливанском направлении. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.

Отмечается, что ранее такую угрозу представляли в основном противотанковые ракеты, однако теперь повстанцы научились использовать беспилотники с приборами ночного видения и FPV-дроны, нацеливая их на топливные баки израильской техники. По данным ВС Израиля, с момента установления режима прекращения огня в апреле погибли 11 израильских военных, причиной гибели 7 из них стали удары БПЛА. Кроме того, около 80% беспилотников "Хезболлах" используют для управления оптоволоконные кабели вместо радиосигнала, что делает их невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

По мнению экспертов, эффективному применению БПЛА способствуют не только улучшившиеся навыки бойцов "Хезболлах", но и неграмотная стратегия Израиля, который допускает скопление техники и личного состава в незащищенных местах. Один из израильских военных сообщил газете, что руководство не проводило подразделениям никакого инструктажа по борьбе с БПЛА. Войскам ничего не остается, кроме как маскировать оборудование и оружие сетями. Бойцы "Хезболлах" начали использовать дроны не только днем, но и ночью, поэтому израильские военные вынуждены большую часть времени проводить в укрытиях, что все равно не дает полной защиты от возможного удара беспилотников.

Ранее в "Хезболлах" сообщили, что бойцы формирования поразили два израильских танка Merkava и БТР на юге Ливана с помощью БПЛА. До этого беспилотник "Хезболлах" поразил бронетранспортер Namer в районе Эль-Кантара в провинции Набатия.