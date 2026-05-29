Командир добровольческого батальона Юрий Береза* (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал начать призывать молодежь с 18 лет. Видеозапись его заявления приводит «Sputnik Беларусь».

Комбат отметил, что ужесточение мобилизации необходимо «для выживания» Украины.

«Бросайте в меня копья, но для выживания моей страны нужно начинать призывать юношей и девушек с 18 лет», — заявил он.

По мнению Березы*, в возрасте от 16 до 18 лет молодые люди гораздо лучше усваивают все необходимые навыки. При этом отправить их, по его мнению, нужно на западные границы Украины: с Венгрией, Польшей и Белоруссией.

Отметим, что в последние месяцы на Украине стали говорить о возможной мобилизации женщин из-за нехватки личного состава ВСУ. Поводом стали случаи объявления в розыск по линии военкоматов женщин, а также появление на улицах социальной рекламы, которая агитирует их идти в Вооруженные силы Украины.

