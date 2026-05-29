На Украине похвалили российскую разведку

Российская разведка и агентура прекрасно знают о ситуации на Украине. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

Так, он отметил, что заявления о подготовке большинства городов Украины к круговой обороне, появившиеся в последнее время, навряд ли работают как инструмент «психологического влияния» на Россию, так как агенты Москвы и так хорошо владеют информацией о ситуации.

«Здесь российской агентуры достаточно. Они все прекрасно знают, даже лучше, чем мы. Пятый год мы сражаемся, а до сих пор у нас есть люди, которые наводят ракеты, корректируют огонь российских средств воздушного нападения», — сказал он.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к круговой обороне Одессы. Вокруг города возводят многокилометровую систему заграждений из противотанковых рвов, блиндажей и колючей проволоки.

После этого спикер сил обороны «Юга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин призвал подготовить к круговой обороне 99 процентов украинских городов. Он подчеркнул, что особенное внимание в подготовке к обороне уделяется городам юга страны.