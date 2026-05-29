На Украине раскрыли подробности ситуации на границе с Белоруссией

Украина наращивает оборонительные рубежи на границе с Белоруссией. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

По его словам, пограничники проводят инженерные работы непосредственно вдоль линии границы, а ВСУ проводят работу по обустройству фортификаций.

«Те работы, которые уже были сделаны, сейчас речь идет о том, чтобы их еще нарастить», — заявил Демченко.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область.