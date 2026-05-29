Белоусов раскрыл значение новой операции ВС РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что переход села Новоподгородное в Днепропетровской области под контроль ВС РФ создает условия для продвижения всей группировки войск «Центр». Об этом сообщает РИА Новости.

Белоусов 29 мая поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с успешной операцией. Министр подчеркнул, что полк «продолжает победоносное наступление».

Белоусов добавил, что в упорных боях с ВСУ военнослужащие полка «проявляют храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг и уничтожают неонацистов».

Ранее в российском Минобороны сообщили, что российские войска вытеснили ВСУ из сел Караичное и Бударки в Харьковской области, а также из населенных пунктов Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.