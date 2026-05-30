Минобороны раскрыло детали группового удара по объектам ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Для поражения целей на Украине Вооруженные силы (ВС) России применили высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

«Нанесен групповой удар по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны России.

Десантники ВС России выкурили ВСУ из «кротовых нор» на Запорожском направлении

Ранее в Минобороны отчитались о сбитых за ночь над территорией России украинских дронах. Отмечалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 127 украинских беспилотников.