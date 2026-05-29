На юге-востоке Украины прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел в городе Днепропетровска на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

«В Днепропетровске были слышны звуки взрыва», - проинформировал телеканал «Общественное».

При этом данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в Чернигове. И в некоторых районах Черниговской области также звучали сирены воздушной тревоги. В администрации города заявили, что всего было слышно около пятнадцати взрывов.