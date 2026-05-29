Откуда ВСУ вели одну из самых массированных атак по Ростовской области

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотниками за все время. Как сообщает aif.ru, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда украинские военные могли запускать БПЛА.

Как сообщал глава региона Юрий Слюсарь, за ночь с 28 на 29 мая над Ростовской областью сбили более 80 БПЛА. Были атакованы девять районов: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информации о пострадавших пока нет.

По словам Липового, массированные атаки направлены на уничтожение и повреждение российских логистических центров, а также портовых структур.

«Дроны могли запускать с территории Одесской и Николаевской областей, места уже зафиксированы», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что всего над регионами России в ночь на 29 мая было уничтожено 208 БПЛА.