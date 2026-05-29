Сделка по закупке Украиной шведских истребителей Gripen совершенно цинична. С таким заявлением выступило российского посольство в Стокгольме, передает РИА Новости.

«На фоне совершенного в ночь на 22 мая варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в которых в тот момент находилось 86 студентов-подростков, заявления Стокгольма (...) выглядят особенно цинично», — подчеркнули в полпредстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев закупит 22 новых самолета Gripen.

Песков назвал условие для мира на Украине

Позднее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Швеция и другие союзники по НАТО могут начать войну с Россией в 2027 году.