В Румынии на границе с Украиной обнаружили второй БПЛА

На сельхозугодьях коммуны Бэсешть в уезде Марамуреш в Румынии местный житель нашел упавший беспилотник примерно в 70 километрах от границы с Украиной.

Власти уезда Марамуреш на севере Румынии сообщили об обнаружении упавшего БПЛА, передает РИА «Новости».

По их данным, аппарат нашли в сельскохозяйственных угодьях примерно в 70 км от границы с Украиной. Мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз рассказал, что дрон обнаружил местный житель.

Глава коммуны заявил: «Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный». Полицейские и пиротехники оперативно оцепили район падения. По предварительным данным, на аппарате не было взрывного устройства или боевой части, он оснащен только видеокамерой, характерной для разведывательных БПЛА.

Чья техника упала в Марамуреше, пока не установлено, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Расследованием причин падения и маршрута полета занимается прокуратура при апелляционной палате Клуж-Напоки.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что ночью беспилотник врезался в многоквартирный дом в городе Галац, где возник пожар и пострадали два человека. На фоне этого временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан признал ограниченность возможностей румынской ПВО и анонсировал срочную закупку антидроновых систем по программе SAFE.

В ЕК после попадания дрона в дом в Румынии заявили о «переходе черты» Россией

Министерство обороны Румынии сообщило о детонации боевой части якобы российского дрона при его столкновении с жилым зданием.

Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила на Москву ответственность за падение беспилотника на жилой дом в Галаце и обвинила Россию в нарушении норм международного права.