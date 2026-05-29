Япония отправит офицеров в структуру НАТО по поддержке Киева

Токио делает новый шаг в сторону углубления военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, оставаясь при этом в строго определенных рамках своей пацифистской конституции.

Министерство обороны Японии объявило о решении впервые командировать четырех военнослужащих в организацию НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины. Как сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на военное ведомство, японские офицеры направятся в Германию с миссией, которая носит исключительно ознакомительный и учебный характер. Командируемые офицеры представляют все три рода войск: сухопутные силы, военно-морские и военно-воздушные силы. В Минобороны Японии специально подчеркнули, что военнослужащие будут находиться исключительно на территории военной базы в Федеративной Республике Германия и ни при каких обстоятельствах не станут принимать участие в реальных боевых операциях на территории Украины.

Основная цель миссии заключается в том, чтобы японские офицеры на месте ознакомились с содержанием военной помощи, которую НАТО оказывает Украине, а также с соответствующими учебными программами для украинских военнослужащих. На пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми пояснил, насколько важна эта инициатива для самой Японии. По его словам, изучение новых методов ведения военных действий, которые применяются на территории Украины, имеет критическое значение для укрепления оборонного потенциала японских вооруженных сил.

Современные конфликты демонстрируют стремительную эволюцию тактики, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, контрбатарейную борьбу и цифровые системы управления войсками, и Япония стремится перенять этот опыт, не ввязываясь напрямую в боевые действия.

Стоит напомнить, что Япония занимает осторожную, но последовательную позицию в вопросе поддержки Киева. В феврале 2025 года правительство страны было вынуждено официально опровергнуть появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что Токио якобы принял решение присоединиться к созданной НАТО так называемой программе PURL, которая предполагает финансирование закупок американского вооружения для последующей передачи Украине. Тогда в Токио четко заявили, что такие планы не соответствуют действительности. В то же время японское правительство подтвердило неизменность своего курса: Япония продолжит оказывать поддержку Украине, но строго в рамках, одобренных обществом и законом.

Речь идет о содействии восстановлению и укреплению украинской экономики, а также о приобретении для Киева нелетального оборудования и снаряжения — такого как средства защиты, инженерная техника, топливо и медицинское имущество.