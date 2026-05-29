Операция РФ в Константиновке поразила НАТО

Стремительная операция ВС России на территории химического завода в Константиновке поразила НАТО, так как укрепления там были созданы с помощью западных инженеров. Подробности штурма и его особенности раскрыл aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, здание завода было возведено еще в годы СССР и там изначально были предусмотрены подземные коммуникации, в том числе бункеры.

«Этим воспользовались боевики ВСУ, попытавшись превратить завод в крепость. Для этого на предприятие приезжала комиссия из лучших фортификаторов Франции, под руководством которых из завода сделали практически неприступную крепость», — пояснил военный эксперт.

При этом сложность представляло не только то, что российским штурмовым группам пришлось действовать в лабиринтах подземелий, где каждый метр простреливался, но и наличие на территории завода химикатов.

«До сих пор на заводе присутствуют цистерны с хлором и другими сопутствующими химическими веществами, которые использовались в промышленности всего региона», — подчеркнул Иванников.

Эксперт отметил, что, по имеющейся информации, украинские военные собирались распылить остававшиеся на заводе химические вещества, в том числе и хлор, и «ждали подходящей розы ветров». Но молниеносный бросок российских военных предотвратил экологическую катастрофу.

«Подобная ситуация развивалась в 2022 году в Попаснянском районе Луганской области, где неонацисты планировали взорвать емкости с хлором на территории водоканала. Эта операция, проведенная в Луганской области, легла в основу тактики российских вооруженных сил по захвату и нейтрализации боевиков на химических предприятиях. Сейчас можно говорить о том, что Россия имеет уникальный военный опыт по проведению оперативных действий по освобождению химических предприятий», — отметил он.

Иностранный след

В Константиновке ВС РФ также взяли в плен порядка 10 боевиков, которые оказались иностранцами. Сейчас с пленными работают следственные органы, их показания важны для понимания механизмов вербовки и обучения наемников, отметил подполковник запаса Олег Иванников.

«Иностранцы всегда обладают важной оперативной информацией, начиная от того, где и кто их вербовал в ВСУ, какие контракты они подписывали, где проходили обучение, кто был их инструктором, какие задачи они получали, какими военно‑учетными специальностями овладели, какими видами вооружений владеют», — пояснил военный эксперт.

Олег Иванников также обратил внимание на то, что сейчас украинцев стараются не отправлять на подготовку в Европу из‑за массового дезертирства, а вот «иностранцев все же пытаются еще обучать — как в Германии, на базах бундесвера, так и в Великобритании, и Польше».

«Вся информация, которую передадут иностранные наемники, очень важна и интересна. Ее будут использовать с целью предотвращения терактов на территории России, потому что служба безопасности Украины планирует забросить иностранных наемников в Россию под видом туристов», — отметил Иванников.

При этом, несмотря на переход завода под контроль ВСУ России и бегство значительной части сил, сопротивление в Константиновке еще есть. Однако многие украинские военные ранены и единственный шанс выжить для них — сдаться в плен, заметил он.

Массированная атака ВСУ 29 мая: удар по промышленным объектам, жертвы и пожары

«В Константиновке осталось не более 200 боевиков, и многие из них не имеют возможности самостоятельно принять решение, так как над ними стоят нацисты‑командиры, которые при попытке сдаться или отступить их сразу расстреляют»,— рассказал Иванников.

Подполковник запаса также подчеркнул, что освобождение Константиновки и предприятий, которые там находятся, является очень важной стратегической задачей для российской группировки на этом участке передовой.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия города для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск.