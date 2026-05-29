Что известно о мощной атаке ВСУ на Волгоград 29 мая

В ночь на пятницу, 29 мая, Волгоградская область столкнулась с массированной атакой дронов ВСУ. «Рамблер» собрал главные новости об атаке.

Заявления Минобороны и губернатора

Ночью российская ПВО перехватила 208 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 29 мая подразделения ПВО Министерства обороны России отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры региона.

Бочаров заявил, что в Краснооктябрьском районе был атакован жилой многоквартирный дом. В доме было повреждено остекление балконов.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков дронов произошли пожары на химическом предприятии Волжского, на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и локальные возгорания. К утру все они были ликвидированы.

В администрации Волгограде заявили, что в результате атаки было повреждено остекление детского сада в Краснооктябрьском районе, передает ТАСС.

Жертва и пострадавшие

Бочаров заявил, что в результате атаки на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина. Женщина 55 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему, жителю многоквартирного дома, оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Другие последствия и пробы воздуха

В аэропорту Волгограда задержали три рейса, сообщает ТАСС. Задержаны на вылет были два рейса в Санкт-Петербург, на посадку - рейс из Еревана. Еще один рейс (в Анталью) отменили.

Росавиация вводила ограничения, чтобы обеспечить безопасность полетов в аэропорту Волгограда. Они действовали с 22:50 28 мая до 05:54 29 мая (по московскому времени).

В пресс-службе администрации Волжского сообщили, что после ликвидации пожара на химическом предприятии загрязнения воздуха не зафиксировано, передает ТАСС.