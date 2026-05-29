Forbes: У "Елки" есть важное преимущество перед украинскими FPV-перехватчиками

Перехватчики дронов стали одной из важнейших оборонных технологий, и на данный момент роль основной российской системы перехвата такого типа играет "Елка", сообщает Forbes.

Российский перехватчик "Елка" - это легкая система малой дальности, предназначенная для поражения широкого спектра беспилотников, от небольших FPV-квадрокоптеров до более крупных платформ.

Вместо использования взрывного заряда, как во многих украинских перехватчиках, "Елка" уничтожает цель, тараня ее на высокой скорости. Это снижает производственные затраты и упрощает транспортировку.

Однако главным преимуществом дрона по сравнению с украинскими перехватчиками издание называет принцип, по которому он работает - "выстрелил и забыл". Такая схема работы обеспечивает безопасность оператора, который может немедленно переместиться или укрыться сразу после запуска дрона.

"Это отличает его от многих украинских беспилотников-перехватчиков, которые требуют непрерывного пилотирования в стиле FPV на протяжении всего боя и держат операторов на открытом пространстве в течение более длительного периода времени", - пишет Forbes.

"Елку" следует рассматривать лишь как отправную точку в деле создания российских беспилотников-перехватчиков, а не как конечный результат. Подобные системы будут развиваться и совершенствоваться, чтобы идти в ногу с достижениями в области беспилотных технологий, и по мере развития системы перехвата будут играть все более важную роль, подводит итог издание.