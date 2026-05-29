Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ усилили удары по ВСУ в районе поселка Шевченко на добропольском направлении. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным Царева, российские войска проводят зачистку территории между рекой Гришинка, протекающей неподалеку от поселка, и трассой на Павлоград. Также экс-депутат Рады заявил о боях за села Василевка и Мирное, которые находятся в нескольких километрах от поселка Шевченко.

«Упорнейшее сражение идет за Васильевку и на подступах к Мирному», - подчеркнул Царев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ударные дроны ВС РФ уничтожили замаскированный склад с боекомплектом и бронетехнику ВСУ на добропольском направлении. Российские военные применили новейшие ударные дроны, управляемые по оптоволоконной связи.

Ударами дронов были ликвидированы американская боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортер ВСУ, а также мотоциклы, перевозившие военные груз. В результате была сорвана запланированная ротация личного состава ВСУ.