Массированная атака ВСУ 29 мая: удар по промышленным объектам, жертвы и пожары

Сегодня ночью над российскими регионами было сбито 208 БПЛА. О последствиях массированной атаки Вооруженных сил Украины в материале «Рамблера».

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны отражали атаку с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая.

Были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей.

Также нападению подверглись Краснодарский край и Крым. Дроны были сбиты и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Ярославская область

В Ярославской области дроны попали в «промышленные объекты по хранению топлива», начался пожар. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» губернатор Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», - уточнил он.

По словам главы региона, во время атаки было перекрыто движение в сторону Москвы, но сейчас оно полностью восстановлено. Также Михаил Евраев призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников и «незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112».

Волгоградская область

Вооруженные силы Украины атаковали и Волгоградскую область. В результате налета есть погибший и раненые, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

По словам губернатора, атака велась на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

«К сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина в Краснооктябрьском районе - медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», - заявил Андрей Бочаров.

Также, по данным главы региона, из-за падении обломков дронов произошел пожар на химическом предприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Все возгорания уже ликвидированы.

В свою очередь Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о серии взрывов, прогремевших над городом. Очевидцы утверждали, что атака БПЛА началась сразу после полуночи, от громких звуков срабатывали сигнализации у машин, было видно несколько вспышек в небе.

Краснодарский край

В Темрюке в Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов произошел пожар на территории морского порта. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России», - пояснили в ведомстве.

Ростовская область

Атаке подверглись и девять районов Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, под ударом оказались Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский районы области.

«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - отметил губернатор.

Воронежская область

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были уничтожены пять дронов, сообщил в «Максе» губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул глава регион.

«В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов посечены несколько единиц сельхозтехники. Также произошло возгорание кровли хозпостройки, которое было оперативно потушено», - уточнил он.

Напомним, что в ночь на 28 мая, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотника. В результате падения обломков БПЛА в Нижнем Новгороде получило повреждение здание суда, никто не пострадал.