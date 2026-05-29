Беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии.

Город расположен недалеко от границы с Одесской областью. Дрон врезался в квартиру на десятом этаже, спровоцировав пожар.

Люди смогли эвакуироваться на улицу своими силами. В настоящий момент известно о двух пострадавших - женщине с ожогами первой степени и 14-летнем мальчик, у которого случился приступ паники.

В ЕК после попадания дрона в дом в Румынии заявили о «переходе черты» Россией

В министерстве национальной обороны заявили, что атака дрона была направлена на гражданские и инфраструктурные объекты Украины, но что-то пошло не так. Министр иностранных дел республики Оана Цойу обвинила Россию в атаке и назвала инцидент "серьезной и безответственной эскалацией".

"Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Россию", - написала министр в социальной сети X.

Бухарест уже сообщил об инциденте другим странам НАТО и генеральному секретарю альянса Марку Рютте. Альянс поддерживает связь с властями Румынии. НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая беспилотники, заверила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.