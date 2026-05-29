Раскрыта реакция генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно поддерживает связь с румынскими властями после серьезного инцидента, в ходе которого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой дом в городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт в социальной сети X.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2026 года, когда БПЛА попал в многоквартирный дом. В результате происшествия пострадали два человека: женщина с ожогами первой степени и 14-летний мальчик, у которого, по предварительным данным, случился приступ паники. Оба были госпитализированы, а около 70 человек были эвакуированы из здания

Эллисон Харт подчеркнула, что Рютте «находится на связи с руководством Румынии», и заверила, что НАТО продолжит усиливать свою оборону от всех видов угроз, включая атаки беспилотников. Это заявление подчеркивает готовность альянса реагировать на новые вызовы безопасности, возникающие в регионе.

В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

Ранее сообщалось, что в восточной Румынии в городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом. При ударе произошёл взрыв, после чего в одной из квартир начался пожар.