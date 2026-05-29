Politico сообщило о планах НАТО усилить военное присутствие в Балтике

Страны НАТО усиливают военное значение острова Готланд в Балтийском море на фоне противостояния с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, государства альянса рассматривают шведский остров как стратегическую площадку для расширения контроля над Балтийским морем. Готланд расположен примерно в 300 километрах от Калининградской области.

Как отмечается в публикации, НАТО стремится превратить остров в укрепленный военный плацдарм. Ранее на Готланде прошли совместные учения шведской армии и стран альянса. В маневрах участвовали около 18 тысяч военнослужащих из 13 государств.

В НАТО считают, что усиление присутствия на острове позволит контролировать большую часть акватории Балтийского моря. В российском МИД ранее заявляли, что действия альянса направлены на попытку вытеснения России из региона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва не допустит подобных шагов. Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что страна не намерена воевать с НАТО или европейскими государствами.

После вступления Швеции в НАТО внимание альянса к Балтийскому региону заметно усилилось. Готланд рассматривается как одна из ключевых точек для размещения сил и проведения совместных операций, связанных с безопасностью морских путей и военной инфраструктуры в северной части Европы.