Российский военный рассказал об уничтожении бойцов ВСУ их же оружием

Бойцы группировки войск «Восток»в селе Воздвиженка в Запорожской области уничтожали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же пулеметами. Об этом рассказал стрелок 40-й бригады морской пехоты с позывным Вите в беседе с ТАСС.

«У них пулеметные точки сверху были накрыть, чтоб с птички не видно. Мы туда заходим, пулемет берем и направляем в их же сторону», — сообщил военнослужащий.

В небе над Украиной заметили российские дроны с необычной модификацией

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области два бойца ВСУ погибли в результате взрыва собственного дрона-перехватчика.