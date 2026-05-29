Командир третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (включен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для ситуации на фронте. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

По словам Билецкого*, у Украины есть около шести месяцев для того, чтобы попытаться изменить положение на линии боевого соприкосновения и усилить свои позиции перед возможными переговорами.

Командир ВСУ отметил, что считает предстоящие шесть-девять месяцев «поворотным моментом» конфликта. При этом наиболее важным периодом он назвал именно ближайшие полгода.

Билецкий* заявил, что украинской стороне необходимо определить направления, где возможно улучшить свои позиции и занять стратегически важные рубежи. По его словам, это должно позволить вести переговоры с Россией «с позиции силы».

В интервью Reuters он также подчеркнул, что целью, по его мнению, должно стать достижение устойчивого перемирия.

Андрей Билецкий* является основателем националистического формирования «Азов», признанного в России террористической и экстремистской организацией.

Заявления представителя ВСУ прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий и обсуждений возможных дипломатических сценариев урегулирования конфликта, которые регулярно становятся предметом международных переговоров и политических дискуссий.

* Включен в перечень террористов и экстремистов.