На Украине заявили о готовящемся массированном ракетном ударе по территории страны

На Украине ожидают массированного ракетного удара по территории страны со стороны России. Об этом сообщает в Telegram издание Insider.ua.

Отмечается, что наибольшая потенциальная угроза для Киева и области, в том числе Вышгорода и Белой Церкви, а таке для Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областей.

До этого, по Армия России планирует запустить около 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы перегрузить противовоздушную оборону (ПВО) и истощить силы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что российская армия взяла под контроль Нововасилевку в Харьковской области.