Раскрыто, с какими странами Израиль может вступить в войну

Американо-израильский шпион Джонатан Поллард заявил, что Израиль может вступить в войну с Турцией и Египтом. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Sabrin News.

По мнению Полларда, такой конфликт приведет к «трудным ситуациям». Когда именно может начаться война, шпион не уточнил.

«Джонатан Поллард в недавнем заявлении заявил, что сионистский режим, вероятно, в будущем вступит в войну с Турцией и Египтом и столкнется с трудными ситуациями в этих противостояниях», — сообщает источник.

Джонатан Поллард — американский разведчик и бывший аналитик в военно-морской разведке США. Был осужден за шпионаж в пользу Израиля и приговорен к пожизненному заключению в 1987 году, но освобожден в 2015 году.

Ранее Поллард призвал к этнической чистке в секторе Газа.