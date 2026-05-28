Паника на Банковой: в Германии раскрыли, что Россия применила на СВО

Российская армия начала массовое внедрение в боевую практику новых реактивных беспилотников-камикадзе семейства «Герань», что ставит под угрозу эффективность украинской системы противовоздушной обороны. Как отмечает немецкое издание Business Insider, применение аппаратов, способных развивать высокую скорость, заставляет Киев спешно искать новые методы противодействия, поскольку разрекламированные украинские дроны-перехватчики теперь бесполезны.

Традиционные винтовые беспилотники «Герань-2», движущиеся со скоростью до 185 км/ч, могли быть уничтожены украинскими дронами-перехватчиками. Однако новейшая «Герань-4», оснащенная турбореактивным двигателем, кардинально меняет ситуацию. Согласно данным разведки, этот аппарат способен разгоняться до 500 км/ч и совершать полеты на высоте до 5 километров, что делает его крайне сложной целью для существующих средств перехвата.

«Герань-4» обладает улучшенным корпусом, повышенной тягой и способностью к активному маневрированию, что существенно затрудняет работу систем ПВО противника. По словам украинских чиновников, в частности министра обороны Михаила Федорова, Киев уже приступил к разработке и испытаниям более скоростных моделей дронов-перехватчиков, пытаясь угнаться за российскими технологиями.

Пока Украина пытается нарастить производство средств защиты к осенне-зимнему периоду, Москва последовательно расширяет инфраструктуру для запуска реактивных беспилотников с различных авиабаз, закрепляя за собой технологическое преимущество в небе, подчеркивается в публикации.