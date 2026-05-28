Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проблемы с Западом по производству Украиной собственной баллистики. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что Киев продвигает идею создания украинской баллистической и противобаллистической систем. Однако Украина сталкивается с «палками в колесах».

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — передает издание.

Ранее Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи. Швеция передала оружие и истребители на 2,7 миллиарда долларов (более 191 миллиарда рублей).