Решение властей Швеции отправить ВСУ истребители Jas 39 C/D Gripen напрямую ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил представитель российской дипмиссии в Стокгольме. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне шведский портал Aftonbladet рассказал, что королевство намерено передать Украине несколько истребителей модели Jas 39 C/D Gripen. Журналисты отметили, что в дальнейшем Стокгольм не исключает продажу Киеву более современных машин Jas 39E.

Дипломаты подчеркнули, что поставки боевых самолетов на фоне недавнего теракта в Старобельске выглядят особенно цинично.

В посольстве отметили, что расширение военно-технического сотрудничества между Киевом и Стокгольмом, передача истребителей только подливает масла в огонь.

Ранее глава Минобороны Бельгии Тео Франкен напомнил, что Брюссель несколько лет назад обещал поставить Киеву оставшиеся на вооружении ВС королевства истребители F-16.

Министр подчеркнул, что обещание все же будет выполнено — к 2029 году. В общей сложности, заметил он, планируется отправить 53 самолета, 7 из них (трое списанных, 4 в нелетном состоянии) поступят на Украину до конца 2026 года.